ON. D’ALESSANDRO SU AUTOSTRADE 2: “ PARERE CAMBIATO, PRIMA VITTORIA. ORA SI APRA UNA RIFLESSIONE

“ In queste ore è maturata una prevalente consapevolezza nella maggioranza, a seguito della mia denuncia sul parere sul cmmissariamento, che di fatto interpretava l’articolo in modo sbagliato e pericoloso per l’utenza. Il passaggio relativo al trasferimento degli investimenti sul Pef e, quindi, sulle tariffe, è stato rimosso “



“ Ora va aperta una riflessione su come è stata concepita la norma che introduce il commissario. Ciò che non deve e può accadere è mettere in campo un modello dove non siano chiari e definite, risorse, competenze, diritti e doveri tra commissario e gestore autostradale, per garantire che i lavori si facciano veramente e non si scarichi tutto sulle tariffe “



“ Spero si creino le condizioni in Parlamento per la modifica dell’articolo che istituisce il commissario nell’ambito del decreto rilancio, che ricordo avviene in assenza del Piano economico e finanziario “



On. Camilo D’ALESSANDRO