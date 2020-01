OPEN DAY AL GALILEI DI AVEZZANO

Porte aperte all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano, D.S. Prof.ssa Annamaria Fracassi, per presentare il “Project Work … al Galilei: giornate di cultura, economia, scienza e tecnica” e far visitare al pubblico gli spazi educativi e i nuovissimi laboratori, dotati di moderne strumentazioni tecniche e digitali, in vista delle preiscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021.

Numerosi e poliedrici i progetti che gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e dell’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio hanno ideato e realizzato in team working, guidati dai loro insegnanti.

Tutti gli ambiti disciplinari che caratterizzano l’Istituto sono stati approfonditi e rielaborati in base alla sensibilità e creatività dei ragazzi: dall’Economia circolare , sostenibilità ambientale e principi di Cittadinanza e Costituzione, alle lingue straniere con particolare riguardo allo spagnolo e alla lingua e cultura cinese, dall’informatica alle nuove forme di comunicazione e marketing, dalla progettazione e tecnologie delle costruzioni allo studio dei terremoti.

Dall’evento è emerso un ambiente di apprendimento innovativo, inclusivo e orientato all’internazionalizzazione, molto apprezzato dai numerosi visitatori e in particolare dai giovani studenti che sono in procinto di iscriversi alla scuola superiore.