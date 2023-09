OPERAZIONE CONTRO LA MAFIA DEI PASCOLI, FINA: “COMPLIMENTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL’ORDINE”

“Ci tengo a rivolgere i complimenti alla magistratura e alle forze dell’ordine, a cominciare dalla Direzione distrettuale Antimafia della Procura dell’Aquila e dalla Guardia di Finanza di Pescara, per l’importante operazione in cui si scorgono le modalità della cosiddetta mafia dei pascoli. E’ un fenomeno criminale che desta da tempo allarme anche di carattere sociale, ed è ovviamente positivo vedere in atto contromisure di repressione e prevenzione”: lo dichiara il senatore del Partito Democratico Michele Fina.