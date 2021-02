ORSOGNA. IL PARCO DELL’ANNUNZIATA NELLA FAMIGLIA WWF

Primo incontro operativo tra Amministrazione Comunale di Orsogna e Istituto Abruzzese per le Aree Protette (IAAP), l’organizzazione che cura per il WWF la gestione di diverse aree protette, al fine di tracciare insieme le linee guida per il rilancio del Parco Territoriale Attrezzato dell’Annunziata. L’Area Protetta Regionale, istituita con L.R. n. 23 del 4 giugno 1991 entra così nel Network dello IAAP e nella grande famiglia del WWF Abruzzo.

Il Parco ha un’estensione di circa 150 ettari; comprende habitat fluviali e forestali legati al torrente Venna e alle particolari condizioni naturalistiche che permettono la sopravvivenza di specie arboree montane, come ad esempio il faggio, insieme a specie tipicamente mediterranee come il leccio; gioca un ruolo importante all’interno della rete ecologica del bacino idrografico del Fiume Foro; rappresenta un’area di espansione della fauna del vicino Parco Nazionale della Maiella. Sono inoltre presenti elementi di valenza storico-culturale come il Convento Francescano dell’Annunziata, risalente al XV secolo, un antico mulino e una fornace dove si cuocevano i mattoni di argilla.

“L’obiettivo della nostra Amministrazione è quello di valorizzare il Parco dell’Annunziata e avere il giusto riconoscimento dell’Area come Riserva Regionale e diventare Oasi WWF – spiega Ernesto Salerni, Sindaco di Orsogna. – Abbiamo ereditato un Parco da promuovere e valorizzare; la nostra volontà è quella di farlo diventare luogo di crescita per la Comunità di Orsogna ed elemento di una nuova economia che si fa forza della bellezza, della natura e degli elementi legati alle attività agricole ecosostenibili e legate all’Agricoltura Biodinamica. Si inizierà a svolgere attività di promozione turistica, di fruizione didattica e di educazione alla ecosostenibilità che si lega a una visione più ampia e ad altri progetti, come il Cammino della Pace, in cui crediamo fortemente e che stiamo sviluppando. Per questo ci siamo voluti affidare al WWF e allo IAAP come supporto per accompagnarci in questa strada”.

“Ringraziamo il Comune di Orsogna per la fiducia e la stima dimostrata – dichiara Andrea Rosario Natale, Coordinatore dello IAAP. – il nostro supporto al Comune, Ente Gestore del Parco, rientra nelle attività che come Associazione stiamo portando avanti per aiutare le Amministrazioni locali che si trovano a dover gestire Aree Protette senza il supporto economico della Regione o di altri Enti. Essere parte di una Rete dà la possibilità di attivare sinergie con la vicina Oasi WWF del Lago di Serranella e avviare progetti comuni che possono aiutare la crescita di un’area che per valenza e importanza funzionale nella rete ecologica della Provincia di Chieti meriterebbe la “promozione” a Riserva Regionale”.

“Il WWF Abruzzo – conclude Filomena Ricci, delegato regionale WWF – ha in attivo molte collaborazioni nelle piccole aree protette della nostra Regione, che sono luoghi di tutela delle emergenze naturalistiche, di sperimentazione di buone pratiche di gestione e di convivenza con la fauna selvatica, ma anche strumento per veicolare la cultura ambientale attraverso iniziative di sensibilizzazione, educazione e collaborazione con quanti scelgono di rimanere a vivere in queste aree, una visione e un modello di gestione che attueremo anche per il Parco dell’Annunziata”.