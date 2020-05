OSPEDALE SAN PIO VASTO, SMARGIASSI (M5S): “TUTTO IL MIO SOSTEGNO AL PERSONALE DEL REPARTO DIALISI. PORTERÒ LE LORO ISTANZE NELLE SEDI ISTITUZIONALE

Pietro Smargiassi

“Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e sostegno al personale del reparto dialisi dell’ospedale San Pio di Vasto. Impegni istituzionali mi impediscono di essere presente alla manifestazione di questa mattina, ma sono ben consapevole delle condizioni inaccettabili in cui il personale è stato lasciato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, e condivido totalmente la loro battaglia. Parliamo di un reparto fiore all’occhiello dell’intera struttura e che svolge una terapia salvavita. Eppure sia l’Assessorato alla Sanità che la direzione generale dell’Azienda ospedaliera sembrano essere ancora sorde alle richieste di aiuto, voltando le spalle agli operatori in corsia che sono tuttora in numero insufficiente per poter garantire il miglior trattamento possibile ai pazienti. Per questo, assicuro il mio impegno a portare queste condivisibili richieste all’interno delle istituzioni, affrontando il caso nelle sedi opportune il prima possibile”. Lo afferma il Consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi.