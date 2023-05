PAPA FRANCESCO SI RIFIUTA DI BENEDIRE UN CANE AD UNA SIGNORA 50ENNE

Papa Francesco ha partecipato agli Stati generali della natalità. Nel suo intervento, il Pontefice ha raccontato di una donna cinquantenne che ha incontrato, la quale gli ha chiesto di “benedirle il suo bambino”, riferendosi al suo cane, che aveva nella borsa. “Non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora. Tanti bambini hanno fame e lei con il cagnolino… Queste sono scene del presente ma se non stiamo attenti questo sarà il futuro”, le parole con cui il Pontefice ha ricordato l’episodio. Tuttavia, nella Chiesa cattolica, la benedizione degli animali è una pratica comune, particolarmente durante la festa di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. Questa festa celebra il patrono degli animali e dell’ambiente e molte chiese cattoliche offrono benedizioni speciali per gli animali domestici e altre creature durante questo periodo. La benedizione degli animali può anche essere offerta in altre occasioni specifiche o su richiesta dei fedeli. È sempre consigliabile contattare la propria parrocchia o diocesi per informazioni specifiche sulle benedizioni degli animali nella vostra zona.