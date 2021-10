PARTE ACCIDENTALMENTE UN COLPO DAL FUCILE DA CACCIA DEL PADRE CHE LO STAVA MANEGGIANDO: PERDE LA VITA LA FIGLIA 15ENNE

Un colpo partito accidentalmente mentre maneggiava davanti alla famiglia il suo fucile da caccia. Così la piccola V. b. , 15 anni, è morta sul colpo in casa davanti agli sguardi attoniti dei parenti. L’improvvisa tragedia è avvenuta in un residence di San Felice del Benaco, sul lago di Garda sponda bresciana. Secondo quanto potuto ricostruire dai carabinieri che sono stati avvertiti dai familiari, Roberto Balzaretti, 57 anni ex assessore ai servizi sociali del piccolo comune gardesano, stava armeggiando il fucile per mostrarlo ai familiari quando all’improvviso è partito un colpo che ha raggiunto e ucciso la figlia di 15 anni. Inutile l’intervento del 118 che sul posto è arrivato con una ambulanza e un medico rianimatore: secondo quanto si è appreso in via informale la ragazza è morta sul colpo. Sul posto stanno indagando i carabinieri di Salò che ascolteranno le ricostruzioni dei fatti raccolte tra le persone presenti in casa al momento dello sparo. L’episodio è comunque riconducibile a un incidente così come sottolineato dai militari dell’Arma che tendono ad escludere altre ipotesi.