PARTE IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO COSTANTE SUI PARCHI GIOCO CITTADINI PER GARANTIRE MANUTENZIONE, FUNZIONALITÀ E DECORO DI AREE E STRUTTURE DEDICATE AI BAMBINI

Dopo aver costituito e ampliato la rete dei parchi gioco per i più piccoli in tutte le aree e frazioni della città, l’Amministrazione comunale investe anche sul monitoraggio continuo sulle stesse strutture ricreative pubbliche.

Su iniziativa dell’assessore Antonietta Dominici, infatti, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale architetto Antonio Ferretti ha espletato il relativo avviso e poi affidato il nuovo servizio di monitoraggio sui parchi gioco pubblici cittadini.

Un monitoraggio che avrà l’obiettivo di garantire un monitoraggio attento e necessario nel mantenimento dei siti sotto l’aspetto della sicurezza, sotto quello funzionale e prestazionale delle attrezzature stesse presenti nelle aree ricreative, e del decoro urbano delle stesse e delle immediate pertinenze.

Un investimento complessivo di poco più di 80mila euro, interamente finanziato dal Comune di Avezzano, che permetterà nei prossimi tre anni, tanto durerà l’incarico, di avere parchi gioco puliti, ordinati e ben curati, nonché giochi e strutture dedicate al divertimento dei più piccoli sempre sicure e al massimo della loro funzionalità.

Il servizio in questione sarà espletato dalla società marchigiana “Macagi Srl” che ha sede nel Comune di Cingoli, in provincia di Macerata che, una volta espletate le ultime formalità burocratica penderà possesso del servizio e inizierà a metterlo in concreta attuazione da subito.

L’avvio di questo servizio di monitoraggio, quindi, chiude il cerchio di un intervento programmato e complessivo sui parchi gioco dedicati ai più piccoli, avviato e portato avanti con la preziosa regia della consigliera Federica Collalto.

«Dopo la messa in sicurezza e potenziamento di quelli esistenti, seguito dall’apertura di nuove aree ricreative in tutto il territorio comunale – dice l’assessore Antonietta Dominici -, cui poi è seguito il provvedimento per garantire la sicurezza dei luoghi, ora l’Amministrazione comunale di Avezzano conclude questo iter, garantendo la funzionalità, il decoro e la manutenzione costante dei parchi gioco pubblici cittadini.

Un servizio per la tranquillità e il benessere della collettività intera – conclude -, prima di tutto, però, della parte più preziosa rappresentata dai nostri bambini».