PESCARA. A LE NAIADI IL PRIMO TROFEO PROPAGANDA “ATTESI OLTRE 250 ATLETI DA TUTTO L’ABRUZZO”

Tutto pronto per il primo “Trofeo Propaganda” organizzato da Naiadi 2020 che si terrà domenica 16 febbraio al Pala Pallanuoto del complesso sportivo Le Naiadi. Sono dieci le società che parteciperanno all’atteso evento di nuoto con oltre 250 atleti da tutto l’Abruzzo e che disputeranno le gare nei quattro stili, più una staffetta finale mista con due ragazzi e due ragazze.

Gli atleti verranno divisi in due blocchi; dopo il consueto riscaldamento, alle 15 inizierà la gara per il primo blocco che prevede i ragazzi nati nel 2014 e nel 2013 e a seguire la premiazione dei vincitori. Subito dopo sarà la volta del secondo blocco formato da atleti nati nel 2012 e nel 2011. Anche in questo caso, i migliori verranno premiati al termine della competizione.

“Sarà una vera festa dello sport”, ha dichiarato il direttore generale, Nazzareno Di Matteo, “che Le Naiadi sono ripartite bene è sotto gli occhi di tutti ed ospitare il primo trofeo propaganda ci riempie di soddisfazione. Un ringraziamento a tutto lo staff e in particolare al coordinatore dell’evento, Nico Proietti”.