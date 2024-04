PESCARA. FURTO AGGRAVATO DENUNCIATO PREGIUDICATO 39ENNE

Gli agenti della Squadra Volante, all’esito di una rapidissima attività d’indagine, basata sull’analisi dei filmati delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e sui controlli del territorio, hanno individuato e denunciato un 39enne, già gravato da precedenti, per furto aggravato.

L’uomo, nella notte tra domenica e lunedì, utilizzando un piccone, dopo aver divelto la porta di ingresso di un circolo sportivo sito nei pressi dell’Ospedale Civile di Pescara, è entrato nella struttura, rovistando nei vari ambienti e scassinando i cassetti dei distributori automatici, prelevando tutto il denaro in essi contenuto. Dopo il furto, l’uomo, si è precipitato fuori dalla struttura dandosi alla fuga con il denaro sottratto. Nella mattinata, il responsabile dell’attività sportiva ha segnalato l’accaduto alla Sala Operativa della Questura, che ha inviato sul posto la Squadra Volante per il sopralluogo. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle videocamere del circolo e, dopo averle attentamente esaminate, hanno riconosciuto l’autore del reato in un soggetto già noto in quanto denunciato in passato per simili furti. Immediatamente sono state attivate le ricerche della persona visionata nei video e nella stessa mattinata, il 39enne è stato rintracciato e denunciato per il reato di furto.