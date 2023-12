PESCARA. ALLA GUIDA SENZA PATENTE, TENTA DI SEMINARE LE PATTUGLIE PROVOCANDO ALCUNI INCIDENTI, ARRESTATO UN 52ENNE CAMPANO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e al controllo del territorio svolti dalla Questura, la Squadra Volante ha arrestato un 52enne poiché resosi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti, nella tarda serata di ieri, nella zona nord della città, insospettiti dal comportamento del conducente di un veicolo, notato procedere a forte velocità, hanno deciso di effettuare un controllo. Avvicinatisi, in marcia, al veicolo, ed impartito l’alt attraverso l’utilizzo dei segnali luminosi e le sirene, il conducente invece di fermarsi si è dato alla fuga in direzione centro città superando le auto incolonnate nel traffico cittadino, mettendo quindi in grave pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada. Con manovre pericolose, il conducente dell’auto ha tentato di seminare la pattuglia che lo stava inseguendo, fino a quando, svoltando ad un incrocio, ha impattato violentemente con una pattuglia della Squadra Volante giunta in supporto del primo equipaggio. Il conducente dell’auto è riuscito nuovamente a fuggire ma ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione, coinvolgendo nel sinistro anche l’equipaggio che lo stava inseguendo. Gli agenti, nonostante le circostanze, sono riusciti a bloccare il fuggitivo che opponeva una strenua resistenza. L’uomo, un 52enne di origini campane, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita. Veniva tratto immediatamente in arresto per la resistenza e contestualmente deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato.