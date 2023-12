PESCARA. AVEVA LANCIATO DEI FUMOGENI DURANTE UNA PARTITA, DASPO DI 2 ANNI PER UN TIFOSO

Nella giornata del 29 ottobre 2023, durante l’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro – 2023/2024 Delfino Pescara/Recanatese, un tifoso del Pescara Calcio, posizionato nell’anello superiore della Curva Nord, ha acceso uno strumento per l’emissione di fumo c.d. fumogeno del tipo “strobo flash” tra la folla presente causando del denso fumo e determinando una situazione di pericolo per l’incolumità delle tante persone presenti. Lo stesso tifoso poco dopo ha acceso un altro artifizio lanciandolo all’interno dell’area di gioco per poi accenderne un terzo che ha lasciato cadere a terra mettendo nuovamente in pericolo tutti i presenti. Attraverso l’immediato esame e comparazione dei filmati del sistema di video sorveglianza interno ed esterno dello stadio, gli agenti sono riusciti ad individuare il responsabile che successivamente è stato compiutamente identificato. Lo stesso quindi è stato deferito alla competente A.G. per accensione e lancio di fumogeni, inoltre in luogo della condotta tenuta, il Questore di Pescara ha emesso un provvedimento interdittivo (DASPO) della durata di due anni, notificato in data odierna.