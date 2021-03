PESCARA: CONTROLLI COVID, SANZIONATE 3 PERSONE PER UNA FESTA PRIVATA

Nella notte appena trascorsa, personale della Squadra Volante della Questura interveniva presso la locale Strada Raiale Vecchia ove veniva segnalato al 113 un festino privato in un appartamento sito al quinto piano di un palazzo, poi degenerato in una violenta lite. L’immediato intervento del personale della Questura evitava che la situazione potesse degenerare: gli agenti constatavano la presenza nell’appartamento di 3 persone non residenti, uno dei quali cittadino extracomunitario irregolare destinatario dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, ed una donna di nazionalità polacca destinataria della misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Pescara. Il cittadino Extracomunitario veniva denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore ai sensi dell’art. 4 Testo Unico Immigrazione, mentre la donna veniva denunciata per inottemperanza al foglio di via. Tutti e tre gli ospiti non residenti nell’appartamento venivano sanzionati amministrativamente ai sensi della Normativa COVID.