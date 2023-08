PESCARA. CONTROLLI STRAORDINARI NELLA ZONA DI RANCITELLI, ARRESTATO PREGIUDICATO PESCARESE

Continuano le attività di polizia disposte dal Questore Luigi Liguori con mirati servizi straordinari di controllo del territorio per un maggior impatto operativo al fine di prevenire e contrastare l’illegalità nel quartiere Rancitelli. Particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni di criminalità diffusa, reati contro la persona, di natura predatoria, usura, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio il dispositivo composto da operatori della Polizia di Stato della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, ha interessato in particolar modo le aree di quel Quartiere a maggiore densità di persone dedite all’illegalità, esercizi pubblici e luoghi di ritrovo.

Nel corso del servizio complessivamente sono state identificate n. 85 persone, effettuati n. 4 posti di controllo, controllati n. 36 veicoli e n. 1 esercizio commerciale.

In tale contesto anche a seguito di serrati controlli delle FF.PP. messi in atto nei giorni precedenti, è stato tratto in arresto pregiudicato pescarese, già in regime di detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione in carcere, disposta dal Magistrato di Sorveglianza.

A seguito di precedenti controlli effettuati da Polizia e Carabinieri nella zona di residenza del predetto infatti, era stato possibile accertare che la sua abitazione risultava frequentata da pregiudicati e tossicodipendenti ed in un’occasione l’uomo era stato addirittura denunciato per cessione di stupefacente. Per tale motivo, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la revoca della misura alternativa e la contestuale detenzione in carcere.