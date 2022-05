PESCARA. IL MESE SCORSO IL CDA SAGA (SOCIETÀ ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO) HA STIPULATO UNA CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE (DEA) DELL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO DI PESCARA CHIETI

L’obiettivo principale è quello di ampliare l’offerta di tirocinio formativo per gli studenti accademici, che avranno la possibilità di lavorare all’interno dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo.

All’interno del CdA della SAGA, la convenzione è stata approvata grazie alla proposta del vice-presidente Alessandro D’Alonzo, che ha affermato: “Oggi è sempre più complicato il collegamento tra il mondo teorico dell’università e quello pratico del lavoro. Tramite questa convenzione, vogliamo dare la possibilità a tanti ragazzi, aiutati dall’esperienza e dalla professionalità degli operatori dell’Aeroporto, di proiettarsi verso il futuro lavorativo che li aspetta”.

Il primo tirocinio partirà proprio oggi, lunedì 2 maggio, con lo studente universitario Andrea Castellabbate. Nativo di Alba Adriatica, molto entusiasta di iniziare questa avventura, ringrazia Alessandro D’Alonzo per questa opportunità: “il vice Presidente D’Alonzo ha dimostrato, per l’ennesima volta, di essere molto vicino alle esigenze degli studenti come me. Lo ringrazio a nome di tutti gli universitari che d’ora in poi potranno svolgere tirocinio in questo bellissimo scalo, biglietto da visita dell’Abruzzo nel mondo”.