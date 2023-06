PESCARA. LA POLIZIA DI STATO INTENSIFICA I CONTROLLI SULLA STRADA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

Nella giornata di ieri, giovedì 22 luglio, vi è stata una intensa attività di prevenzione e controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato, e in particolar modo della Sezione Polizia Stradale di Pescara che ha messo in campo 10 pattuglie sia in viabilità ordinaria che autostradale.

Alle ore 11.30 circa, sulla tangenziale di Pescara, è stato intimato l’alt ad un furgone condotto da un uomo di origini bosniache residente nella provincia di Foggia e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Lo stesso conduceva il mezzo, sprovvisto di copertura assicurativa, privo di patente di guida in quanto mai conseguita, infrazione recidiva in quanto già rilevata in recente passato.

Verso le ore 02.30 in A14, l’attenzione di una pattuglia è stata richiamata dalla presenza di un’autovettura Range Rover ferma in corsia di emergenza nei pressi dello svincolo di Francavilla senza alcuno a bordo e con vetro posteriore infranto. Il veicolo era stato rubato nel corso della mattinata sul lungomare di Montesilvano mentre si trovava parcheggiato nei pressi di uno stabilimento balneare ove si era recato il proprietario. Quest’ultimo si è complimentato con gli agenti ai quali ha esternato la gioia per esserne rientrato in possesso, non essendo peraltro il veicolo assicurato contro il furto.

Alle prime ore dell’alba, durante un controllo della movida serale pescarese, un’auto di grossa cilindrata non si è fermata all’alt impostogli dalla pattuglia. E’ scattato subito un inseguimento, durante il quale il conducente ha cercato di far perdere le proprie tracce, lasciando l’autovettura e scappando a piedi. Lo stesso, però, è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti: si trattava di ventenne che è guidava con un tasso alcolemico di 0.48 gr/l, ben oltre lo “zero” previsto per i neo patentati: per lui una sanzione amministrativa da € 168 ad € 678, con la decurtazione di 10 punti sulla patente.

A contrasto della distrazione alla guida, l’attività della polizia stradale pescarese ha contestato dall’inizio dell’anno 115 infrazioni per utilizzo del telefono.