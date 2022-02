PESCARA. Psicologia del cane. Formazione per i proprietari

Si è tenuta oggi una Conferenza Stampa per presentare l’iniziativa che partirà il 19 febbraio per concludersi il 26 marzo.



“Sosteniamo questo progetto di educazione di avvicinamento alla psicologia del cane che è un progetto completamente nuovo che questo comune ha voluto sposare – ha dichiarato Nicoletta Di Nisio – attraverso il mio assessorato alla Tutela del Mondo Animale. Vogliamo dar modo a tutti i cittadini che hanno un amico a 4 zampe di conoscere gli strumenti per ben educarlo. Molti hanno animali, diciamo, con comportamenti bizzarri. Con questo progetto diamo la possibilità a tutti, in maniera gratuita, di poter partecipare a incontri con degli esperti per l’educazione o la rieducazione del proprio amico a quattro zampe”.

“I due Corsi sono tenuti da Christian Evangelista che è un dog trainer istruttore del massimo grado del SIUA, Istituto di Formazione Zooantropologica– ha detto Paola Canonico, Presidente della sezione di Pescara della Lega Nazionale per la difesa del cane – perché oggi l’istruttore cinofilo ha il compito di operare su quelle situazioni problematiche che non competono più al campo evolutivo dell’animale, ma che chiedono un vero e proprio intervento di modificazione comportamentale. Christian è l’istruttore di riferimento della Lega nazionale per la difesa del cane di Pescara ed èun ottimo istruttore che inoltre già segue i pitbull di Pescara per favorirne la riabilitazione e aumentarne le probabilità di adozione. Invito chi è interessato a iscriversi, gli incontri sono gratuiti e lo scopo è per migliorare il rapporto tra i proprietari dei cani e i propri animali. Molto spesso, infatti, abbiamo molto amore per i nostri animali ma molta poca conoscenza delle loro necessità etologiche, fisiche e psicologiche. Corso è quindi rivolto a tutti i cittadini di Pescara per imparare a trattare meglio il proprio animale a comprenderlo a comunicare con lui in maniera più efficace e proficua per tutti”.



il corso si svolge in due moduli:

Parte 1: DOGS AND THE CITY

19/02- Chi è il cane? Conoscere le differenze con l’uomo e come approcciarle;

26/02- La mente e le fasi di vita: quando l’insieme è maggiore della somma delle parti;

05/03- Dizionario Uomo-Cane Cane-Uomo: capire il cane per evitare fraintendimenti;

12/03- Il mio cane è felice? Riconoscere i principali stati di disagio e promuovere un’adozione consapevole.



Parte 2: NELLE MANI GIUSTE: IL PITBULL

19/03- l’American Pit Bull Terrier: il cane di cristallo;

26/03- Il cosiddetto male: aggressività e pericolosità.



Il luogo verrà comunicato a breve poiché dipenderà molto dal numero delle iscrizioni. Si stanno già raccogliendo e si ricorda di inviare una mail a info@legadelcanepescara.org con inesriti i propri dati e contatti.

In base a quanti saranno i partecipanti si sceglierà un luogo adatto per contenerli rispettando le regole Covid.

