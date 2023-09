PESCARA: RUBA COSMETICI PER UN VALORE DI 100 EURO, DENUNCIATA UNA DONNA RUMENA DI 31 ANNI

I Carabinier della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura, una donna di origini romene, di 31 anni, nota alle forze dell’ordine che nella serata del 28 us all’interno del Conad di via Petruzzi di Città Sant’Angelo aveva prelevato prodotti cosmetici del valore di 100,00 euro, riuscendo a superare le barriere della cassa. I prodotti interamente integri dopo il recupero sono stati restituiti al direttore dell’attività commerciale. La donna dovrà quindi rispondere di furto.