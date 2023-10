PESCARA: SORPRESI CON MEZZO QUINTALE DI RAME, DENUNCIATI PER RICETTAZIONE DUE UOMINI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara, la sera del 7 ottobre 2023 intorno alle 20 nel corso di controlli alla circolazione stradale, in Santa Teresa di Spoltore, hanno fermato e controllato una autovettura con a bordo due uomini, entrambi con precedenti penali. I due all’interno dell’abitacolo avevano 500 chilogrammi di cavi di rame che dagli immediati accertamenti, risultavano essere stati asportati dall’interno dello stabile ex outlet city moda di Santa Tersa di Spoltore, da tempo in stato di abbandono.

Il rame recuperato dai militari è stato sottoposto a sequestro mentre i due dovranno rispondere di ricettazione.