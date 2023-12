PESCARA: TENTA IL FURTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà alla competente A.G. un ventitreenne, di nazionalità romena, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto di una bicicletta elettrica.

Il fatto avvenuto il giorno 3 dicembre 2023 nel primo pomeriggio quando il titolare di attività di riparazione biciclette e sartoria del luogo, nota dal sistema di videosorveglianza un giovane intento a prelevare dall’area recintata una biciletta elettrica marca Fat bike del valore di circa 1000,00 euro che era in deposito per riparazione.

Il ladro , con rapidità riesce a portare via la bici ma viene inseguito dal titolare del negozio e raggiunto viale Marconi, abbandona la bicicletta e fugge a piedi. Il commerciante recuperata la bicicletta, si reca dai Carabinieri di via Lago di Borgiano per denunciare l’accaduto e dopo aver attentamente visionato le immagini del negozio il giovane ventitreenne viene riconosciuto quale autore del furto. Il giovane, non nuovo alla consumazione di questo tipo di reato, dovra’ quindi rispondere di tentato furto.