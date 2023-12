PESCARA: TROVATI IN POSSESSO DI ARMI BIANCHE, 4 PERSONE SEGNALATE DAI CARABINIERI

In nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, in Piazza Romita, hanno proceduto al controllo di tre giovani di cui uno di loro già noto alle forze dell’ordine. I tre che sono stati sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di una accetta, un grosso coltello da cucina ed una mazza da baseball. Le armi “cosiddette bianche” sono state sottoposte a sequestro ed i tre giovani dovranno rispondere di porto di armi atti ad offendere.

I Carabinieri della Stazione di Spoltore, hanno invece segnalato alla compatente Autorità Giudiziaria un uomo cl.72, già noto alle forze dell’ordine, quale responsabile di furto e danneggiamento. L’uomo tempo addietro, in quella via Pescarina snc si era arbitrariamente introdotto nei terreni di proprietà privata di una coppia residente a Pescara, asportando ortaggi per un valore di circa 100,00 euro e danneggiamento il sistema di irrigazione. I militari sono risaliti all’uomo attraverso il sistema di videosorveglianza installato nella proprietà privata. L’uomo dovrà quindi rispondere di furto e danneggiamento.