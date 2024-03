PESCARA. TROVATO IN SELLA A BICI RUBATA, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, nella decorsa notte hanno denunciato alle competenti autorità per ricettazione un giovane, italiano, residente a Chieti noto alle forze dell’ordine che in pieno centro circolava alla guida di una biciletta elettrica.

L’uomo, la notte di sabato 16 in via Tiburtina Valeria veniva fermato attorno alle 2 in sella alla bici in direzione verso Sambuceto, ed alle contestazioni sul posto non dava alcuna giustificazione circa il possesso della bicicletta.

Il ragazzo è stato quindi denunciato per il reato di ricettazione e la bici sottoposta a sequestro, la stessa potrà essere visionata presso gli uffici della Sezione Radiomobile del polo Logistico Carabinieri Rancitelli tutti i giorni dalle ore 08,00 alle ore 13,00