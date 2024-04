PESCINA. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SI DIGITALIZZA: ARRIVA JUNKER, L’APP CHE RICONOSCE TUTTI I RIFIUTI E AIUTA A VALORIZZARLI

Niente più dubbi davanti ai bidoni della differenziata, né confusione per un cambiamento nei calendari del porta a porta comunale. A Pescina è arrivata Junker, l’app per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuta 3 milioni di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti.

Pulchra Ambiente srl, recentemente subentrata come gestore per il servizio di raccolta differenziata e igiene urbana, ha infatti deciso di dare una svolta digitale al sistema di raccolta dei rifiuti, adottando questa applicazione, che è presente in più di 2mila Comuni italiani. Per i cittadini l’uso di Junker è gratuito. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per avere sempre a portata di mano una guida chiara e attendibile per differenziare senza errori.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE

Grazie a un database interno di oltre 1 milione e 800 mila prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

CALENDARI, QUIZ E MAPPE

Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker, che riunisce in un’unica piattaforma tanti diversi strumenti. Al suo interno i cittadini troveranno infatti i calendari sempre aggiornati dei ritiri, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. E ancora quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, e mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker, avranno inoltre la possibilità di ricevere messaggi diretti dall’amministrazione comunale in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici.

IN 12 LINGUE E ACCESSIBILE A TUTTI

L’app Junker garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 12 lingue: in questo modo turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

“È il momento di fare un salto di qualità sulla raccolta differenziata dei rifiuti.” – dichiara il sindaco Mirko Zauri – “Ogni cittadino è responsabile dei propri rifiuti: circa l’80% degli scarti prodotti quotidianamente può essere riciclato, con un notevole risparmio in termini ambientali ed economici”.

“Siamo convinti che l’uso di Junker app potrà dare un contributo molto positivo per migliorare la raccolta differenziata a Pescina” – commenta la direzione di Pulchra Ambiente. “Si tratta di un’applicazione che conosciamo molto bene, avendola già adottata con successo in altri territori. Non a caso l’adozione di Junker è uno dei primi atti che abbiamo deciso di compiere per presentarci ai cittadini. Invitiamo quindi gli utenti a cogliere questa opportunità innovativa, scaricando senza indugi l’app e iniziando a scoprirne tutte le funzioni, per poter collaborare in modo sempre più efficace al benessere dell’ambiente e del territorio”.

VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI

“Negli ultimi anni l’Italia, nel suo complesso, ha fatto passi da gigante sulla raccolta differenziata” – sottolinea Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker app. “Tuttavia solo una parte delle frazioni raccolte viene avviata a riciclo. Per colmare questo gap, c’è bisogno di garantire una raccolta differenziata di alta qualità. Questo obiettivo può essere raggiunto solo coinvolgendo maggiormente i cittadini e favorendo lo scambio di informazioni attendibili, sempre aggiornate e di facile accesso. È proprio questo il valore aggiunto di Junker app ed è la ragione per la quale è stata scelta come partner tecnologico da 1 Comune italiano su 4”.