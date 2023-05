PESCINA. SCREENING SULLA SINDROME METABOLICA

L’amministrazione comunale a nome del vice sindaco Luigi Soricone con delega alla sanità e politiche sociali,in collaborazione con la Asl1 Abruzzo invita tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata di screening sulla sindrome metabolica.

Verranno effettuati il controllo della pressione arteriosa, lo stick glicemico e la misurazione della circonferenza vita.

L’amministrazione Mirko Zauri sostiene e promuove SEMPRE giornate come queste mirate alla prevenzione, misura fondamentale per tutelare la salute della popolazione.

Saranno presenti i medici di base e il personale sanitario del PTA e del PPI del Serafino Rinaldi.

Domenica 7 maggio 2023, in piazza Mazzarino dalle ore 09:00 alle ore 13:00, scendi in piazza per una “causa salvavita”