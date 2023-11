POLIZIA SERVIZIO ALTO IMPATTO AD AVEZZANO

Nell’ottica dei servizi di prevenzione per il contrasto di fenomeni di degrado nella città, nella serata di ieri venerdì 17 novembre, personale del Commissariato di Avezzano, ha ripetuto un servizio di Alto impatto.

Il servizio, diretto dal Vice Questore Roberto Malvestuto, ha visto la partecipazione di personale del settore della Polizia Anticrimine, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, di una unità cinofila e di due equipaggi del Reparto prevenzione Crimine di Pescara.

L’attività di prevenzione è stata svolta in maniera dinamica nelle zone centrali e periferiche della città, nelle aree più colpite dal fenomeno del degrado urbano, individuate nell’apposito tavolo tecnico tenuto dal Questore di L’Aquila Enrico DE SIMONE.

In particolare, nel corso del controllo, in via Roma nei pressi di un cantiere edile un cittadino extracomunitario tentava di disfarsi di alcuni involucri di stupefacente. Grazie anche all’ausilio del cane della Polizia “Airton” la droga veniva recuperata e la persona denunciata per possesso ai fini di spaccio di 11,57 e 12,27 grammi di hashish, tesi avvalorata anche dal possesso non giustificata della somma di euro 765,00 tutta divisa in banconote di piccoli tagli.

Inoltre un’altra persona è stata denunciata per porto di strumento atto ad offendere ai sensi dell’art. 4 legge 22.5.1975 nr. 152 in quanto trovata in possesso senza giustificato motivo di un coltello. A carico dello stesso veniva effettuato un sequestro di 6 pasticche di Rivotril, psicofarmaco a basso costo soprannominato l’eroina dei poveri o droga da strada. Il Rivotril è in grado di garantire uno sballo ‘low cost’ che provoca stordimento, sedazione e annebbiamento totale della coscienza, contengono Benzodiazepine farmaco ansiolitico e antiepilettico usato per la cure di malattie psichiatriche.

Sempre nel corso dell’attività veniva rintracciato un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio dello Stato per il quale si sta procedendo all’espulsione. Ulteriore risultato: