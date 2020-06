POSTE ITALIANE: ANCHE L’ABRUZZO SUL NUOVO SITO DEDICATO ALLA FILATELIA

Un portale con tutte le emissioni dal 1861 ad oggiNel catalogo, tra gli altri, spiccano i francobolli dedicati a D’Annunzio, al pastificio De Cecco, a Collemaggio e alla Costa dei Trabocchi

Roma, 11 giugno 2020 – Anche l’Abruzzo protagonista sul nuovo sito di Poste Italiane interamente dedicato al mondo dei francobolli, online da oggi, completamente rinnovato e facilmente navigabile. Il portale filatelia.poste.it, realizzato con un’innovativa veste grafica, permette la consultazione facile e veloce di francobolli e prodotti filatelici di ogni genere.

Particolarmente significativa è la novità del “Catalogo virtuale”, che consente di ricercare tutti i francobolli emessi dal 1861 ad oggi, permettendone la visualizzazione grafica e il dettaglio delle caratteristiche tecniche e del foglio informativo. Sarà possibile anche trovare i prodotti filatelici a disposizione del grande pubblico come i folder tematici, le cartoline, le tessere, le buste primo giorno e le preziose raccolte dei libri dei francobolli degli ultimi anni.

Tra le emissioni più recenti che vedono come protagonista l’Abruzzo, quella dedicata a Gabriele D’Annunzio, il 12 marzo 2013, nel 150° anniversario della nascita; quella per i 130 anni del pastificio De Cecco, il 18 novembre 2016; i francobolli dedicati alla Basilica di Collemaggio (2010), ad Alba Fucens (2013) e alla Costa dei Trabocchi (2014) tra quelli appartenenti alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”; quello di Pineto con la Torre di Cerrano (2018) per “il Patrimonio naturale e paesaggistico” e quello di Scanno (2013) per la serie tematica “il Turismo”.

Sul sito saranno anche presenti le informazioni sulle prossime emissioni in uscita, sui programmi delle carte valori postali e sui calendari dei servizi temporanei, nella sezione “Eventi e calendario”. Per non perdere neanche una delle emissioni in programma basta registrarsi nella sezione “Abbonamento filatelico”. Infine, per dare risalto ai tanti eventi che si svolgono a livello locale come i convegni, le fiere o le mostre e averne un ricordo che resti oltre il tempo, si può richiedere l’attivazione di “Servizi filatelici temporanei” e di un annullo speciale che riprodurrà il tema della manifestazione.

Il tutto a portata di click, sul nuovo sito filatelia.poste.it, per coniugare innovazione e tradizione: un modo diverso di raccontare l’Italia a tutte le generazioni, giovani e meno giovani, attraverso l’affascinante iconografia espressa su un francobollo.