Prima puntata col botto per il Festival di Sanremo 2020

Ieri, 4 febbraio è andata in onda in prima serata su RaiUno, la prima puntata della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Nonostante le numerose critiche, che come consuetudine precedono l’inizio del festival e i vari inneggiamenti di boicottare la kermesse, ieri sera è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2020.

Seguitissimo il Festival, ben il 53% di share, ha visto un Amadeus molto emozionato per la presentazione ma ha comunque saputo tener testa al tutto.

Affiancato dall’amico, attore, comico e showman, Fiorello, sono riusciti a rompere il ghiaccio e a farsi amare dal pubblico, sia quello a casa che quello presente all’interno dell’Ariston.

Fiorello amato da tutti

Chi ha saputo aprire il sipario in maniera eccellente e divertente è stata proprio la spalla destra del presentatore Amadeus, Fiorello.

Fiorello è stato proclamato il protagonista indiscusso di questo Festival di Sanremo 2020, con il suo ingresso ha voluto dare la “benedizione” per questa settantesima edizione di Sanremo. Infatti, è apparso con la tunica da prete, ma per evitare di ricadere in blasfemie, ha voluto precisare che si trattava di un abito da scena e in particolare è l’abito indossato per le riprese dell’amata fiction, Don Matteo.

Insomma, un esordio formidabile, proprio come ci si aspettava dal bravissimo Fiorello, il quale ha saputo essere divertente, brillante e ha saputo ironizzare su alcuni punti dolenti di questa edizione di Sanremo.

Come citato anche dal sito Kontrokultura.it, Fiorello ha iniziato a prendere le parti, in maniera ironica, del suo collega Amadeus, dicendo: “Ha fatto di tutto per mettersi contro tutti”. “Una moria di ospiti, tra cui Monica Bellucci, scappati manco fossero elettori 5 Stelle”.

Amadeus, nonostante le critiche, il successo

Amadeus, il presentatore di questo Sanremo 2020 non è certo stato escluso dalle critiche pesanti, che come ogni anno avvolgono il Festival.

Criticato per le scelte ambigue e azzardate dei concorrenti in gara e per quelli lasciati fuori, ha saputo dare le sue motivazioni in merito a ciò.

Ma la critica più pesante che gli è stata rivolta è quella che lo accusa di maschilismo. Per un’uscita poco felice su Francesca Sofia Novello è stato colpito dalle dure accuse di non valorizzare la donna in quanto brava e talentuosa ma solamente perché bella e soprattutto perché “sta sempre un passo indietro al proprio compagno famoso”.

Ricordiamo infatti, che la Novello è la fidanzata del bravissimo motociclista, Valentino Rossi.

Ma nonostante ciò, Amadeus ha saputo iniziare al meglio questa sua esperienza Sanremese. Ha saputo trattenere l’agitazione, sdrammatizzando con il suo caro amico Fiorello.

Accompagnato durante la presentazione da due bravissime e bellissime donne: Diletta Leotta e Rula Jebreal, la prima serata del Festival di Sanremo è stato un vero successo.

Tiziano Ferro, ospite in tutte e cinque le puntate

Infine, Tiziano Ferro, uno dei cantanti italiani più amati sia in Italia che all’estero, ha fatto il suo debutto come ospite fisso per tutte e 5 le puntate.

Ci ha deliziati con la sua voce, cantando due canzoni italiane molto amate e conosciute: “Volare” di Modugno e “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini.

Emozionatissimo durante le performance delle due cover ha dato il meglio di sé per rendere omaggio a due pilastri della musica italiana. E per la prima volta, la canzone di Mimì è stata cantata da un umo che la dedica ad un altro uomo.

Insomma, un Tiziano rivoluzionario, mantenendo però sempre il rispetto per le due canzoni.