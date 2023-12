PROVINCIALI, PD CELANO: “NOSTRO CONTRIBUTO FONDAMENTALE AD ELEGGERE DUE CONSIGLIERI. SANTILLI NON PERDE MAI OCCASIONE PER RIVERSARE IL SUO ODIO”

Il PD di Celano esprime soddisfazione per il risultato delle elezioni indirette al consiglio della provincia dell’Aquila cui partecipavano solo i componenti dei consigli comunali. “Abbiamo contribuito a far eleggere due consiglieri pur governando solo a Sulmona tra i grandi comuni. Com’è noto non tutti i votanti avevano lo stesso peso: i consiglieri dei comuni più grandi avevano maggiore cifra elettorale. Pertanto, se per eleggere il candidato Dino Iacutone bastavano solo i voti della maggioranza celanese, per il nostro Calvino Cotturone, servivano molti più voti personali”.

Spiace che il Sindaco di Celano non manchi occasione per riversare tutto il suo odio personale verso chi fa solo il suo dovere civico di rappresentare istanze diverse dalle sue e di farlo con gli strumenti della politica. Il Sindaco Santilli si rassegni, continueremo a sollevare le nostre critiche in consiglio comunale, sui media e tra la gente che è sempre più stanca di una gestione padronale del potere. Non se la prenda con noi se la magistratura vuole fare chiarezza sui gravi casi di corruzione e abusi che lo vedono coinvolto per la gestione della cosa pubblica.

Rivolgiamo al consigliere comunale Dino Iacutone l’augurio che possa rappresentare al meglio gli interessi della nostra città in seno al nuovo consiglio provinciale. Meglio sarebbe stato se avesse potuto contare sull’appoggio anche di un altro celanese, ma evidentemente raddoppiare il peso di Celano in provincia sarebbe stato un dispiacere per il nostro Sindaco.