PUCETTA, ALLIEVI E GIOVANISSIMI AMMESSI AI CAMPIONATI REGIONALI

L’ASD Pucetta apprende con gioia del passaggio ai campionati Regionali delle formazioni Allievi e Giovanissimi, guidate da mister Stefano Mazzei. “Vista la cristallizzazione delle classifiche pubblicate sui Comunicati Ufficiali delle rispettive Delegazioni” riporta il comunicato odierno del Comitato Regionale della LND Abruzzo “e tenuto conto dell’impossibilità di proseguire i tornei per effetto dell’interruzione definitiva dei campionati 2019/2020 […], il Consiglio Direttivo ha decretato di ammettere” il Pucetta “al Campionato Regionale Under 17 2020/2021 e al Campionato Regionale Under 15 2020/2021.”

Il direttore generale Ugo Petitta è felicissimo: “E’ una gioia immensa. Sembrava che non ci fossero più speranze, invece i sacrifici della passata stagione sono stati premiati. Un plauso va a tutto il movimento del Pucetta, dai collaboratori, a mister Stefano Mazzei e soprattutto a tutti i ragazzi che hanno raggiunto questo importantissimo traguardo.” Il direttore è già proiettato al futuro “Siamo consapevoli che il lavoro sarà ancora più gravoso, ma sono proprio questi risultati a darti la forza per andare avanti. Siamo cresciuti come struttura e assieme al direttore sportivo Lucio Martini, stiamo già pianificando il futuro.”

Soddisfatto ovviamente anche il presidente Roberto Cotturone che sottolinea: “Noi puntiamo da sempre sui giovani. Ci dispiace raggiungere i risultati in questa maniera, ma chiaramente è stata una causa di forza maggiore. Siamo molto soddisfatti dell’operato di mister Stefano Mazzei, dei ragazzi e del direttore generale Ugo Petitta per il grosso lavoro svolto.”

Anche mister Stefano Mazzei è ovviamente raggiante: “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti ad inizio anno. Siamo riusciti nell’impresa anche se, ovviamente, non è bello vincere così, per via dell’interruzione dei campionati. Eravamo comunque in vetta in entrambi i tornei, Giovanissimi e Allievi. Siamo ovviamente contenti per i ragazzi che quest’anno sono cresciuti tantissimo e, con questa bella notizia, mi auguro crescano in autostima.” La chiosa del tecnico è per il direttore generale “Petitta mi ha fatto i complimenti, ma io li rigiro a lui perché, con un pizzico di presunzione, posso dire che è stato bravo a saper scegliere l’allenatore.

Infine nello stesso comunicato, il C.R. abruzzese della LND comunica che “il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha predisposto un progetto per premiare le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che hanno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici nella stagione sportiva 2019/2020.” Il Pucetta è la società terza classificata per quanto riguarda il girone A di Promozione.