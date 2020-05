RAGAZZA 25ENNE MUORE DA SOLA IN OSPEDALE STRONCATA DAL CORONAVIRUS: I GENITORI COSTRETTI A DARLE L’ADDIO CON UNA VIDEOCHIAMATA

Coronavirus, ragazza 25enne muore sola in ospedale. I genitori le dicono addio con una videochiamata. Una famiglia ha dovuto dire addio con una videochiamata alla figlia ricoverata per coronavirus. Nasro Ade, 25 anni, con insufficienza renale, è morta a undici giorni dalla diagnosi di Covid-19, isolata in un reparto dell’ospedale St George’s a Tooting, a sud di Londra.Lo riporta il Telegraph. I suoi genitori sono stati costretti a salutarla attraverso FaceTime mentre lei lottava per rimanere sveglia, sfinita dalla battaglia contro il virus. Isha Ceesay, amica di Nasro da 12 anni, ha detto di avere il cuore spezzato per non averle potuto tenere la mano mentre se ne andava. «I dottori e le infermiere – racconta Isha – hanno suggerito alla famiglia di dirle addio perché non erano sicuri che ce l’avrebbe fatta. non rispondeva più al trattamento. La sorella di Nasro ha detto che era molto stanca, esausta».È stata l’ultima volta che la famiglia ha parlato con la ragazza. L’hanno vista viva ancora una volta il giorno della sua morte. «Nell’ultima chiamata FaceTime, stava dormendo attaccata al ventilatore e non era in grado di rispondere».