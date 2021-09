RAGAZZO 23ENNE VIOLENTA E UCCIDE IL FIGLIO DELLA FIDANZATA CHE GLIELO AVEVA AFFIDATO PER UNA NOTTE

Tragedia a New York negli Stati Uniti. Un ragazzo 23enne di nome Keishawn Gordon ha violentato e ucciso il figlio della fidanzata che glielo aveva affidato in custodia per una notte Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti che stanno indagando sul caso, l’uomo avrebbe tentato prima di calmare il piccolo Legacy Beauford che aveva cominciato a piangere e poi, irritato dal continuo pianto, lo avrebbe stuprato. Dopo le violenze sessuali sono arrivate le contusioni e i colpi, talmente forti da uccidere il bimbo il quale avrebbe cominciato a vomitare fino a spegnersi. La mattina dopo sono arrivati i medici che ne hanno constatato la morte e ,succesivamente, hanno chiamato la polizia americana.