REGIONALI. ANGELA MARCANIO LA PIÙ VOTATA A CELANO, NATALINI (PD): “RISULTATO STRAORDINARIO, LA CITTÀ HA PREMIATO IL NOSTRO PROGETTO SOLIDO E VINCENTE. BATTUTO IL CANDIDATO SOSTENUTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

“Un risultato straordinario che vede l’affermazione della candidata del Pd Angela Marcanio, come la più votata a Celano. Questo successo è frutto di un progetto politico solido e vincente che la città ha chiaramente riconosciuto e premiato”. Lo afferma il segretario del Pd di Celano, Ermanno Natalini a commento del risultato delle elezioni regionali. “Abbiamo battuto il candidato sostenuto dal sindaco, dall’amministrazione comunale e dall’intero gruppo dirigente locale di Fdi. Il centrodestra celanese, con i soliti metodi, ha provato ad imporre una campagna elettorale che evidentemente non ha sortito effetti: segno inequivocabile di necessità di un radicale cambiamento. Come Pd, dando continuità a quanto fatto da mesi, con serietà e determinazione, abbiamo ascoltato i problemi e avanzato proposte concrete. Abbiamo dialogato con le persone e ci siamo fatti carico di rappresentare le loro legittime istanze e dare voce ai loro bisogni e alle loro aspettative”. Il segretario Natalini ha inoltre voluto evidenziare il lavoro meticoloso e costante del Pd a livello locale e provinciale e dei rappresentanti istituzionali che hanno contribuito in modo significativo al successo di Angela Marcanio. “L’affermazione della nostra candidata è resa ancor più rilevante dal grosso risultato raggiunto nel suo complesso. Le 2.745 preferenze ottenute, rappresentano un’enormità per chi si misura in elezioni difficili come quelle regionali. La vittoria sul candidato sostenuto dall’intera amministrazione comunale” rimarca ancora Natalini “è una conferma del consenso della città verso le nostre proposte e il nostro impegno per il cambiamento. Ad Angela vanno le nostre congratulazioni per il risultato raggiunto e per il coraggio, la passione e la determinazione dimostrata. Abbiamo riavvicinato tante persone al Pd e alla buona politica. La grande voglia di partecipazione e di consenso dimostrata dai cittadini di Celano è motivo di grande orgoglio e responsabilità per il nostro partito. Da subito” ha concluso Natalini “la promessa è quella di moltiplicare l’impegno, lavorare con umiltà e competenza per rispondere alle aspettative e ai bisogni delle persone. A Celano il Pd si conferma come forza politica rilevante e in continua crescita. Il centro-destra mostra evidenti segni di affanno e, la cosiddetta roccaforte di Fdi abruzzese è stata di fatto scardinata”.