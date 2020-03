REGIONE ABRUZZO: TRATTA FERROVIARIA PESCARA-ROMA, PROGETTO ENTRO GIUGNO

Regione Abruzzo. Entro giugno ci sarà un progetto complessivo relativo alla tratta ferroviaria Pescara-Roma sul quale il Ministero per le infrastrutture si è impegnato a finanziare gli investimenti per realizzare una linea che possa portare da Roma a Pescara in meno di due ore, da Avezzano Roma meno di un’ora, con treni da Sulmona a Pescara ogni trenta minuti e connettere così l’Abruzzo al resto dell’Italia. E’ di ieri la firma del protocollo sottoscritto, oggi a Roma, dal Ministro delle Infrastrutture, dall’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, e dai Presidenti della Regioni Abruzzo e Lazio.

Con la firma del Protocollo, viene sancita l’importanza strategica delle linea ferroviaria Roma-Pescara nel quadro delle infrastrutture nazionali di trasporto. Dimenticata da quasi un secolo, oggi diventa una linea prioritaria e strategica per il territorio nazionale sulla quale il Ministero farà gli investimenti che questa tratta merita e soprattutto gli investimenti che verranno progettati dal territorio insieme alle altre istituzioni.