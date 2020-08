“RESTANO IN CARCERE I CITTADINI NIGERIANI TRATTI IN ARRESTATI IL 21 LUGLIO SCORSO PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO”

Nell’ambito dell’operazione di cui all’oggetto si partecipa che nei giorni scorsi è stata data esecuzione all’ordinanza, emessa in data 12.08.2020, dal GIP del Tribunale di L’Aquila, con la quale è stata disposta la misura cautelare del carcere nei confronti dei sottoelencati cittadini nigeriani già ristretti presso il carcere a seguito dell’esecuzione, in data 21.07.2020, dei noti provvedimenti di fermo del P.M. in quanto facenti parte di un’associazione di tipo mafioso denominata “Supreme Eiye Confraternity (SEC)” o “EIYE”, sodalizio radicato in Nigeria, ma diffuso in molti Stati europei ed extraeuropei, equiparato per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali:

JOHNSON Osagie ONA Oziegbe JEGBEFUMA Kelvin AMAYO Kelly YOUCEF Keen EGBOGHO Righteous SAMUEL John, OKHUEVBIE Frankly ENUGO Jesse OMOKHOMOIN Solomon OSAHENI Igbinosa Kelvin EWANSIHA Ikponmwosa Ede EHIAGUINAH Prince Michael Osolase CHRISTOPHER Mark IGBINEWEKA Junior

Sono ancora in corso le ricerche di altri 4 cittadini nigeriani anch’essi destinatari, per i medesimi fatti dei provvedimenti restrittivi sopra richiamati.