SCONSIGLIATE PASSEGGIATE NELLA VEGETAZIONE BOSCHIVA

Il Sindaco, Luigi Taddei, ha pubblicato un avviso alla popolazione di tenere la massima allerta, di non avvicinare l’animale, e di non frequentare la zona boschiva e dei castagneti. Gli addetti del Parco Gran Sasso Monti della Laga, da dove arriva l’orso, hanno sottolineato che l’animale è abituato alla presenza dell’uomo , ma questo non vuol dire che non sia pericoloso, e per questo non va assolutamente avvicinato.