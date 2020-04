RIVISONDOLI, 58ENNE VETERINARIO MUORE FINENDO CON LA SUA AUTO CONTRO UN PALO DELLA LUCE

Tragedia a Rivisondoli nella tarda serata di ieri dove un veterinario 58enne ha perso la vita andandosi a schiantare con la propria auto contro un palo della luce. Si chiamava Vincenzo Troiano, ben stimato da tutta la comunità dal punto di vista professionale e non solo, per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo fino a schiantarsi contro un palo. Sono stati i familiari ad allertare il personale del 118. Inutile la corsa verso l’ospedale di Castel Di Sangro dove l’uomo è morto poco dopo. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro mentre la Procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un fascicolo, riconsegnando la salma ai familiari dopo una prima ricognizione cadaverica.