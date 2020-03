ROMA. 42 ANNI FA L’ECCIDIO DI VIA FANI, DOVE VENNE TRUCIDATA LA SCORTA DELL’ONOREVOLE ALDO MORO

42 anni le brigate rosse, in via Fani a Roma trucidarono gli uomini della scorta dell’On. Aldo Moro, che venne sequestrato ed ucciso 55 giorni dopo.

Il maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi (52 anni), l’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, (44 anni), l’agente di polizia, Francesco Zizzi, (30 anni), l’agente di polizia, Raffaele Iozzino (25 anni da compiere), il più giovane l’agente di polizia Giulio Rivera, (23 anni), queste le vittime, i servitori dello Stato, padri, mariti, fidanzati e figli, che quella tragica mattina vennero uccisi dai terroristi.

Una delle pagine più buie e tragiche che l’Italia abbia mai vissuto.

Oggi, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza del COVID-19, non si è svolta alcuna manifestazione per ricordare questi uomini e ragazzi, che comunque sono stati omaggiati, silenziosamente, dai tanti colleghi che oggi come allora, per affrontare l’emergenza, stanno lavorando , mettendo a rischio la loro salute perché come dicono sempre, “è il loro lavoro” e non si tirano mai indietro.