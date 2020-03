ROMA-PESCARA IN 90 MINUTI: PROTOCOLLO DI INTESA FRA REGIONE LAZIO, REGIONE ABRUZZO, E FERROVIE DELLO STATO

Domani, Martedì 3 marzo, presso il Ministero dei Trasporti, su iniziativa della Ministra Paola De Micheli, la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e ferrovie dello Stato firmeranno il protocollo d’intesa che auspichiamo possa concretamente rappresentare il primo passo verso la realizzazione della linea ferroviaria veloce Roma-Pescara-L’Aquila, così come preannunciato dalla stessa Ministra De Micheli nel recente incontro ad Avezzano del 17 febbraio. Questo grazie all’azione del nostro Comitato, che ha portato alla ribalta la questione ferroviaria abruzzese e consegnato nelle mani del Ministro, ossia al Governo, uno studio di Prefattibilità che sarebbe stato impossibile ignorare.

Dopo anni di totale immobilismo, con giunte regionali guidate alternativamente da uomini di destra e di sinistra, il Mo.Ve.Te. sta dimostrando che solo la mobilitazione e l’iniziativa dei cittadini possono costringere la nostra classe politica ad occuparsi esclusivamente degli interessi della nostra regione, e non di quelli di partito, che inevitabilmente vedono l’Abruzzo quale agnello sacrificale, vaso di coccio fra vasi di ferro delle regioni più ricche e popolose.

Se otterremo la linea veloce Roma-Pescara-L’Aquila sarà un successo di tutto l’Abruzzo, successo al momento tutt’altro che scontato. Nessuna parte politica potrà intestarselo: tutti dovranno fare il loro dovere e chi non lo farà sarà di certo duramente punito al momento opportuno dai cittadini.

Ma tutte la parti politiche dovrebbero oggi recitare il mea-culpa per aver dovuto attendere l’iniziativa dei cittadini perché si ottenesse, quantomeno, un primo risultato. La Portavoce del Comitato Mo.Ve.Te.

Maria De Deo