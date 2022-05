ROTARY CLUB DI AVEZZANO AL SERVIZIO DEI GIOVANI STUDENTI DELLA MARSICA “I TAVOLI DELLE PROFESSIONI 2021-22”: OPPORTUNITÀ DI LAVORO POST DIPLOMA

Sabato 7 maggio il Rotary Club di Avezzano ha organizzato “I Tavoli delle Professioni”, annuale appuntamento al suo quinto anno di edizione, che vede interagire professionisti, imprenditori e manager con i giovani studenti della Marsica al fine di orientarli nella scelta del percorso formativo o lavorativo post diploma attraverso una lettura “evolutiva” della realtà professionale. Il messaggio dell’incontro on line è stato davvero significativo: il nostro Paese deve ritornare con più determinazione a investire sulle competenze dei propri giovani, perché questi sono la leva che può dare futuro allo sviluppo dell’intero territorio. Fondamentale è la formazione della nuova classe dirigente che deve essere in grado di utilizzare con efficacia le innovazioni tecnologiche e digitali, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, ma deve sempre più possedere competenze manageriali solide.

L’evento è stato coordinato dalla Dottoressa Gioconda Pompeicon il supporto di un qualificato team di soci rotariani composto da Federico Piccone, Patrizia Marziale, Amedeo Figliolini e Tiziana Paris che hanno accompagnato gli studenti collegati in un significativo orientamento attraversando temi efficaci a suscitare interesse e attenzione: Il nuovo mercato del lavoro; Opportunità di studio, volontariato e tirocini offerte dall’Unione Europea e carriere internazionali; Essere imprenditore in Italia; E-commerce 2.0: dalla vendita online al social commerce; Il social marketing: un bel post di lavoro; Come trasformare una passione in una start up “per tutti”.

Hanno portato il loro contributo professionale il Dottor Marco Fracassi, Presidente Confindustria Abruzzo, il Dottor Roberto Ranalli, Membro del servizio giuridico della Direzione Generale Educazione, Cultura, Gioventù e Sport della Commissione Europea, il Professor Cristiano Verzaro, Titolare della Cattedra di Finanza per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale presso Università Europea e il Dottor Marco Baldassarre, Enterprise Account Director per Linkedin Italia.

Molto interessanti anche le testimonianze dirette di alcuni imprenditori, come il Dottor Alberto Cristalli, co-founder di Skin First Cosmetics S.r.l., che ha presentato la sua start up di prodotti innovativi e biocompatibili per la cura della pelle nella relazione E-commerce 2.0: dalla vendita online al social commerce, il Social Strategist Dottor Cesidio Rocchi, co-founder di Dazero Studio, che ha affrontato il tema “Il social marketing: un bel post di lavoro” e il Dottor Mirko Cipollone, Amministratore di “Appennini for all” su Come trasformare una passione in una start up “per tutti”.

Gli studenti delle varie scuole hanno partecipato con grande interesse e hanno posto numerose domande permettendo l’approfondimento delle tematiche introdotte dall’iniziativa del Rotary Club di Avezzano.

La soddisfazione del Presidente Federico Piccone è stata evidente a dimostrazione del fatto che un’associazione come il Rotary, può consolidare l’obiettivo di offrire un contributo concreto e costante alla diffusione, all’evoluzione e al rinnovamento della cultura d’impresa al servizio dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese, perché investire sul “Capitale umano” è un’azione indifferibile in un sistema economico complesso.

Il risultato del lavoro dell’iniziativa “I Tavoli delle Professioni” è un vero e proprio apporto di idee che il Rotary Club di Avezzano, d’intesa con il mondo imprenditoriale offre annualmente agli studenti, ma anche a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di scuola e formazione, come gli educatori, i docenti, i formatori, gli esperti di politiche educative, i decisori locali e centrali, per alimentare il dibattito pubblico e maturare indirizzi sul tema della cultura d’impresa.