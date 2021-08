ROTTURA LUNGO LA CONDOTTA LIRI – VERRECCHIE,SEI ORE DI INTERVENTO PER RIPARARLA

Sei ore di intervento nel cuore della notte per riparare la rottura e riportare subito l’acqua in abitazioni e attività. Hanno lavorato senza sosta i dipendenti del consorzio acquedottistico marsicano sulla condotta Liri – Verrecchie dove, nel tardo pomeriggio di giovedì, era stata riscontrata una perdita. L’operazione, lunga e difficoltosa anche a causa della posizione del guasto, è andata a intervenire su dei bicchieri di cemento che si erano rotti facendo fuoriuscire l’acqua.

“Le nostre squadre sono entrate immediatamente in azione e sono riuscite a individuare il guasto”, ha commentato Leo Corsini, dirigente tecnico del Cam, “hanno iniziato subito a lavorare e in sei ore sono stati in grado di riparare la rottura. E’ stato un intervento complesso che si è svolto nella notte per poter arrecare meno disservizi possibili agli utenti. La condotta è già stata riparata e man mano che i livelli dell’acqua risaliranno la situazione tornerà alla normalità. Tra ieri sera e questa mattina potrebbero esserci disservizi per gli utenti, siamo in ogni caso pronti con le autobotti per andare a intervenire nelle situazioni più critiche”.

In questi giorni le squadre del Cam sono al lavoro su tutto il territorio per interventi di riparazione su falle lungo condotte e strade dei paesi serviti. “Riceviamo decine di chiamate e segnalazioni ogni giorno”, ha continuato Corsini, “e grazie a una rete di squadre sul territorio riusciamo a intervenire e a riparare i danni sempre con l’obiettivo di assicurare un servizio adeguato ai nostri utenti. Questa è la settimana più intensa dell’anno dove i paesi della Marsica vedono raddoppiare, in alcuni casi, i residenti e di conseguenza il fabbisogno. Rinnoviamo pertanto l’invito a usare con moderazione l’acqua evitando soprattutto inutili sprechi”.