RUGBY, VA AL PAGANICA IL DERBY CON L’AVEZZANO, SCONFITTA PER L’AQUILA RUGBY. TUTTI I RISULTATI DELLE ABRUZZESI IN CAMPO

L’AQUILA – È il Paganica Rugby ad aggiudicarsi il derby d’Abruzzo con l’ISWEB Avezzano nella prima giornata di serie B,con il punteggio di 12 a 3.



In serie C, inizia con una sconfitta il cammino della Rugby L’Aquila, battuta in casa dei Rugby Lions.

In under 19 e under 17, vincono Rugby Experience e Adriatica Rugby

Tutti i risultati delle abruzzesi in campo, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale serie B | girone 4 | 1 giornata

Pol. Paganica Rugby – Avezzano Rugby 12 – 3

Campionato nazionale di serie C | Fase di qualificazione | girone 1 | 1 giornata

FTGI Rugby Lions Alto Lazio – Rugby L’Aquila 16 – 5

Riposa: Pol. Abruzzo Rugby

Campionato interregionale U19 | 1 giornata | Fase territoriale

Avezzano Rugby – Rugby Experience L’Aquila 7 – 26

FTGI Adriatica Rugby Club – Rugby Sulmona 1967/ Pol. Abruzzo Rugby 84 – 0

Riposa: Pol. Paganica Rugby

Campionato interregionale U17 | 2 giornata | Fase territoriale

Avezzano Rugby – Rugby Experience L’Aquila 14 – 72

FTGI Adriatica Rugby Club – Pol. Abruzzo Rugby 87 – 0

Riposa: L’Aquila Rugby ASD