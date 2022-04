S.S.690 “AVEZZANO – SORA” LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CARREGGIATA – CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE

I Sindaci di San Vincenzo Valle Roveto e di Civitella Roveto, Carlo Rossi e Pierluigi Oddi, fanno presente di non aver preso parte, perché impossibilitati, alla Conferenza dei Servizi Preliminare – e non qualificabile come “conferenza dei servizi decisoria”, come riportato in maniera imprecisa sulla stampa – tenutasi ieri a Pescara. Tra l’altro, erano presenti solo tre dei Comuni interessati (Canistro, Capistrello ed Avezzano). Nella Conferenza, proprio perché preliminare, non si è dato un parere alla realizzazione dell’infrastruttura ma la stessa, consentirà all’Anas di dare corso “alle successive fasi di definitivo affinamento progettuale”. I due Comuni, si riservano di produrre in sede di Conferenza dei Servizi, quando verrà convocata, i rilievi, le osservazioni ed i pareri del caso.