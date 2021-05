SAN BENEDETTO DEI MARSI. GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE E DELLA FIBROMIALGIA, OMAGGIO AGLI OPERATORI

Oggi 12 Maggio 2021, si celebra la “GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE”.

A loro va il nostro pensiero e ringraziamento per tutto quello che rappresentano ed hanno svolto durante questo interminabile periodo di pandemia da COVID-19, che ci ha messo duramente alla prova.

Ancora vive sono le immagini che li hanno visti fronteggiare questa epidemia, sin dai primi giorni, quando nessuno di loro era dotato di dispositivi di protezione individuale, mettendo a repentaglio la loro stessa vita.

Tutti noi siamo testimoni della loro professionalità e del loro grande spirito di sacrificio, grazie ai quali si è riusciti, insieme a tutti gli altri operatori del sistema sanitario, a salvare la vita a milioni di persone in tutto il mondo.

Come non sottolineare i turni massacranti che sono stati costretti a sostenere, per sopperire alla carenza di personale, dimenticando sabati e domeniche e ricorrenze varie, lontano dalle proprie famiglie.

Sono sempre stati in prima linea, anche fuori dell’orario di lavoro, come in occasione delle numerose campagne di screening sierologico o test antigenici per tracciare la presenza del VIRUS tra la popolazione, a titolo puramente volontario e gratuito.

A loro, che hanno abbracciato il loro Paese, prendendosene cura incondizionatamente, n occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, va il nostro più sentito e sincero RINGRAZIAMENTO.

Il Sindaco

Quirino D’Orazio e

L’Amministrazione Comunale