SAN BENEDETTO DEI MARSI, PROTEZIONE CIVILE VIRTUOSA ED OPERATIVA

Alcuni volontari della Protezione Civile davanti al comune di San Benedetto dei Marsi

San Benedetto dei Marsi, quasi 4000 anime e una pandemia da combattere. Sul campo, in prima linea, il gruppo dei volontari della Protezione Civile comunale, coordinata da Gianluca Calvarese e dal sindaco Quirino D’Orazio. La Protezione Civile del comune di San Benedetto dei Marsi è attiva sul territorio da 5 anni e, dall’inizio del 2020, è cresciuta notevolmente nel numero di operatori e servizi espletati. Negli ultimi mesi, la PC coordinata da Calvarese, ha visto una sentita e crescente partecipazione da parte dei giovani del paese, che hanno deciso di dare il loro contributo alla lotta contro il covid-19, aiutando le persone più colpite dalla pandemia.

Gianluca Cavarese

Quirino D’Orazio

Rispetto alla prima ondata dei contagi, le problematiche che sta affrontando la PC comunale in questo autunno, sono diverse sia per tipologia che per numero. Il lavoro principale dei volontari consiste soprattutto nel fornire assistenza alle persone, in alcuni casi a famiglie intere. Assistenza che va dalla normale consegna a domicilio di alimentari e farmaci, al ritiro e sanificazione delle bombole dell’ossigeno. Inoltre, istruiscono le persone contagiate a fare la raccolta rifiuti in maniera controllata, che in seguito, personale specializzato provvede a recuperare, il tutto svolto rispettando i protocolli di sicurezza sanitari vigenti.

Anche la popolazione di San Benedetto dei Marsi sta collaborando attivamente, rendendo più agevole il lavoro della Protezione civile. Non sono mancati casi di generosità da parte di alcuni, un commerciante del posto ha donato uno sterilizzatore a raggi U.V., e un’associazione onlus un personal computer, che i volontari stanno usando per mappare i movimenti delle persone positive e risalire ai contatti che hanno avuto.

Il coordinatore Gianluca Calvarese, infine, sottolinea quanto preziosa e importante sia l’opera prestata dai medici di famiglia di San Benedetto dei Marsi.

Michele Rossi