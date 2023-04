SAN COSIMATO, IL FAMOSO PANINO CON LA PORCHETTA E NON SOLO DAL ” ER PANINARO N°1 “

Il panino con la porchetta, lo street food tipico del centro Italia, da mangiare nella versione più semplice possibile. Dai ragazzi del “ ER PANINARO N°1” a San Cosimato in provincia di Roma è il top del top. All’uscita di Vicovaro- Mandela dell’A24, immettendosi nella strada statale della Tiburtina Valeria al km 4700 in direzione Roma, troverete il chiosco sulla sinistra appena entrati nella piccola frazione ( San Cosimato) di Vicovaro. Con tutta la loro grazie e gentilezza, lo staff del “ ER PANINARO N° 1”, vi accoglierà facendovi degustare tutti i loro prodotti tipici tradizionali che vi faranno rimanere esterrefatti per la loro bontà e gusto eccezionale. Il panino con la porchetta è molto semplice: due fette di pane casereccio calde, tra cui si mette la porchetta tagliata abbastanza spessa, in modo che le parti grasse inumidiscano il pane e che il calore del pane ammorbidisca la carne. Viene infatti salata e speziata durante la cottura, e servita con la cotenna, cotta insieme alla carne, scioglievole e croccantissima insieme. Non servirebbero altre aggiunte a questo panino, ma c’è chi aggiunge del formaggio filante

“La Porchetta è il fiore all’occhiello della nostra produzione, che ci lega alle nostre origini e alla tradizione del nostro paese”, spiegano i gestori dell’attività, “

I nostri genitori ci hanno tramesso la passione e il grande rigore nel rispettare le tradizioni e questo rappresenta anche una ulteriore conferma della bontà del nostro approccio al lavoro. La Porchetta è un autentico prodotto che valorizza tutto il nostro territorio”.

Ovviamente sono disponibili altre specialità pronte ad essere degustate….

