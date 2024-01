SANITÀ, LA ASL1 NON PAGA GLI STRAORDINARI AL PERSONALE PER MANCANZA DI FONDI. MARCANIO (PD): “RITARDO INACCETTABILE, SERVONO SUBITO LE RISORSE AGGIUNTIVE”

“Il fondo per le retribuzioni delle condizioni di lavoro della Asl dell’Aquila è esaurito e di conseguenza non vengono pagati gli straordinari e le reperibilità al personale medico. I continui tagli imposti incidono sempre più sulle prestazioni assistenziali dei pazienti e, questa volta, sono gli stessi medici a rimetterci non vedendosi retribuiti gli straordinari lavorativi”. Questo è quanto dichiara Angela Marcanio, consigliera comunale di Celano, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista del Pd, in riferimento allo stop imposto dai vertici della direzione generale della Asl al pagamento delle spettanze. “Sono ormai anni che le risorse destinate alle indennità accessorie dei dottori della Asl dell’Aquila non sono sufficienti al pagamento delle intere retribuzioni. Anche questa volta il fondo si è rivelato carente. Addirittura il personale medico è in attesa ancora del pagamento degli straordinari dell’anno 2022. Tutti conosciamo il massacrante e straordinario lavoro dei medici dei nostri ospedali, questi professionisti meritano attenzione e il riconoscimento dei propri diritti. Non si tratta di un caso isolato, che pure sarebbe grave, ma di ritardi ormai cronici a cui nessuno, in questi anni, ha posto rimedio tanto che ancora non vengono liquidate le mensilità di novembre e dicembre 2022 e dicembre 2023. Già nelle scorse settimane avevamo denunciato la mancanza di farmaci, cerotti e elettrodi nei presidi ospedalieri della provincia: materiale indispensabile per l’assistenza. Questo atteggiamento è lesivo della dignità professionale dei medici. Per queste ragioni” ha concluso Angela Marcanio, “raccogliendo l’appello dei diversi medici che ho avuto modo di incontrare, chiedo alla Asl di attuare un provvedimento urgente, con risorse aggiuntive, per liquidare da subito e per intero tutte le mensilità arretrate”.