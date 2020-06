SANT’OMERO, UNA BOMBOLA PIENA DI GPL SALTA IN ARIA: EDIFICIO DEVASTATO

Esplode bombola Gpl, paura a Sant’Omero. Oggi, alle 15,15, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta, con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendIo, a Poggio Morello di Sant’Omero per lo scoppio di una bombola Gpl. L’esplosione si è verificata all’interno di un locale rimessa al piano terra di un’abitazione di due piani e un sottotetto in zona agricola. E’ divampato un violento incendio che ha coinvolto uno scalda acqua alimentato a Gpl, materiale combustibile vario e qualche attrezzo agricolo. Sul posto sono intervenute anche due squadre del Comando di Teramo e del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, che hanno operato con due autopompe e due autobotti. Le fiamme hanno anche danneggiato il solaio e l’impianto elettrico, mentre il denso fumo ha provocato anche l’annerimento delle pareti. L’incendio ha anche raggiunto un capannone agricolo vicino all’abitazione, bruciando balle di paglia e alcuni mezzi agricoli. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, utilizzando i naspi in dotazione agli automezzi operativi intervenuti sul posto. A causa dei danni riportati, l’intero fabbricato è stato reso temporaneamente non praticabile. Nell’edificio risiede una coppia di anziani e dal figlio 36enne che, al momento dello scoppio, si trovava nei pressi del locale interessato e che ha chiamato il 115. Fortunatamente i tre occupanti dell’abitazione sono rimasti illesi. Sul posto si è recato il sindaco di Sant’Omero e sono intervenuti anche i carabinieri di Nereto per le indagini.