SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: LA FORMAZIONE NON SI ARRENDE CON LA PROCLAMAZIONE ONLINE DI NUOVI LAUREATI, TRA CUI 26 DELLA COORTE ATSC

Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è svolto in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si è auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di formazione di ognuno di loro.

«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività organizzata in Ateneo».

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti appartenenti alla Coorte ATSC.

«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC».

I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO.