SENTIERI E SAPORI, TUTTO PRONTO PER L’EVENTO DI CHIUSURA DELL’ESTATE AVEZZANESE

Venerdì 15 settembre, l’ultima notte bianca con degustazioni di vini regionali e spettacoli vari nel centro città

Cala il sipario sulla magica estate di Avezzano con l’ultimo appuntamento di Sentieri e Sapori. Uno show di Closing Summer nel centro città con musica, arte e shopping e degustazioni di vino abruzzese. Un’ultima Notte Bianca con la partecipazione di tante attività commerciali tra locali e negozi che hanno aderito alla manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale e promossa da Confesercenti, sotto la direzione di Bruno Panetta, responsabile Fismo, condivisa anche dalle altre associazioni di categoria, e il coordinamento di Giovanna Favoriti.

Grande attesa per i musicisti che arricchiranno il parterre di questa ultima serata nei vari luoghi del centro, per poi concludere con un Dj Fest finale in piazza Risorgimento. Come nei precedenti appuntamenti, il live delle band inizierà a partire dalle 21. Francesca Bontempi Live, Marsica Centrale, Ilario Maggi Group, Angelo Paciotti, Melodie nei Borghi, Controsenso, Armando e Maridò, Antonello Ciani, Marco Concordia, The SoonFool, Justo e Sole, Dirty Irishmen, Popper, Three Generation, Giancarlo, Stefano e Gianluca Trio, saranno gli artisti che intratterranno il pubblico nella prima parte della serata.

Dalle 23.00, Dj set finale sul palco di Piazza Risorgimento, con un vero e proprio festival di Dj, coordinato da Paul Jockey e con la partecipazione di tanti talentuosi giovani del territorio: Brix Dj, MichelJ, GiovenDj e BismoDj.

Non solo musica, ma anche arte, degustazioni di vini del territorio e menù con prodotti tipici, in particolare con le Patate Igp del Fucino.

“Un’estate piena di eventi e con una partecipazione agli appuntamenti in calendario che non si vedeva da tempo”, commenta il consigliere Carmine Silvagni, delegato al centro cittadino, “Molto proficua la collaborazione tra associazioni, locali e amministrazione comunale che mi auguro possa continuare anche in futuro per crescere e migliorare sempre di più. Trascorriamo insieme quest’ultimo appuntamento di Vivi Avezzano all’insegna della musica e dello stare insieme”.

Per la realizzazione dell’evento, è prevista la chiusura al traffico di alcune strade dalle ore 18.30: via Cataldi, dall’incrocio con via N.Sauro fino a via Amendola, via Amendola fino all’incrocio con via Veneto; Via Veneto dall’incrocio con via Corradini sino a Via Valeri; via Trento a partire dall’incrocio con via A. Diaz. Chiuso al traffico anche il tratto di via Corradini che arriva a via Pagani, Corso della libertà fino a via Valeri e il tratto di via Monte Grappa da via Bagnoli a via Valeri; via A.Gramsci, a partire dall’incrocio con via C. Battisti fino all’incrocio con via N. Sauro.