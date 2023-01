SERIE A2 MASCHILE    LIONS TERAMO 25 PALLAMANO TAVERNELLE 26 (PRIMO TEMPO 14-15)

Pallamano Lions Teramo sbaglia tantissimo ed il Tavernelle espugna il Palasannicolò

La terza partita del girone di ritorno di A2 maschile era stata preparata nei minimi dettagli da coach Massotti e Di Giacinto ma evidentemente la paura di vincere fa brutti scherzi e i giovanissimi giocatori del Lions Teramo non riescono a fare una buona prova regalando ad un volitivo Tavernelle l’intera posta. Nel primo tempo il terzino Angeloni, assieme a Toppi e Murri hanno inanellato una serie infinita di errori al tiro, dando la possibilità ai toscani di chiudere in vantaggio di una rete. Nella seconda frazione, stesso copione del primo ed il nervosismo degli aprutini è alle stelle, Massotti e Di Giacinto cercano di incutere la dovuta calma ma inutilmente, la squadra ospite allunga, il Palasannicolò è ammutolito, Negli ultimi 10 minuti il Teramo però si scuote e riesce anche a riportarsi sul 24 a 24 ma a 3 minuti dal termine il pivot Camaioni sbaglia a tu per tu con il portiere avversario la palla del KO, dando l’occasione agli ospiti di colpire in contropiede e chiudere l’incontro per 26 a 25. Ora la classifica è abbastanza precaria per gli abruzzesi ma questo non deve portare sconforto, sabato prossima la trasferta di San Lazzaro è proibitiva ma tra 15 giorni in casa ci sarà il Bologna ed è lì che il Teramo dovrà tornare a fare punti per lasciarsi alle spalle le due posizioni infernali (oggi occupate da Monteprandone e Pescara) che condannano alla retrocessione in serie B.

Tabellino Lions Teramo: Di Battista 6, Angeloni 6, Addazi, Ciutti, Toppi (5), Cinelli (1), Michini (2), D’Argenio, Reginaldi, Di Salvo, Rossi, Camaioni (4), Murri (1), Di Gialluca, Misantone, Valeri, Di Salvo. All. Settimio Massotti Vice All. Franco Di Giacinto, Dirigente Nazzareno D’Argenio